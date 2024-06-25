Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte sözleşme detayları ve Lundstram'ın maliyeti...

Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi..

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya her sezon için 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza ücreti ödeneceği belirtildi..

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama:

Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.