Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Doğan, Gigot ve Cham transferlerinin yanı sıra, Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transferi ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Transfer sezonunun başlamasıyla art arda transferlerini açıklayan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"2 FORVET ALABİLİRİZ"

"Onuachu'yu kiralık olarak tekrardan kadromuza katmak istiyoruz. Kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onuachu konusunda beklemedeyiz 1 santrafor alacağımız düşünülüyor ama 2 santrafor alabiliriz.. Cham için 10 Milyon Euro üzerinde bir rakam talep ediliyor bu hafta sonu veya haftaya yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğiz."

"GIGOT'UN MALİYETİ YÜKSEK"

"Samuel Gigot bu bedellerle gerçekleşecekmiş gibi durmuyor. Maliyetlerin düşmesini bekliyoruz. Nunez konusunda da aynı durum var."

"OZAN İLE HOCAMIZ GÖRÜŞTÜ"

"Ozan Tufan ile hocamız arasında bir görüşme gerçekleşti. Planlamamız içinde olan bir oyuncuydu zaten. Onuachu hem bize hem hocasına Trabzonspor'da kalmak istediğini iletti. 15 milyon euro gibi bir beklentileri var, biz kiralama formülü üzerinde duruyoruz. Santrforda alternatiflerimiz var belki 2 tane de alabiliriz. Oyuncuyla beraber kulübünün üzerine baskı yaratıp transferi bitirmek istiyoruz. Cham transferinde de oyuncuyla aramızda bir problem yok ama kulübü 10 milyon euro gibi bir ücret istiyor. Bir görüşme yapacağız kısa süre içinde.''

"UĞURCAN'IN AVRUPA HAYALİ VAR"

''Uğurcan'ın bir Avrupa hayali var. Çeşitli kulüpler bizimle bağlantı kuruyor ama resmileşmiş bir şey yok. Güvendiğimiz bir Onuralp var ama ona yardımcı olacak bir kaleci de alabiliriz. Yönetim kurulunun çok ciddi planlamaları var. Daha transfer dönemi dün başladı, 6. oyuncuyu açıklayacağız. EURO 2024 olmasaydı ilk günden 10 oyuncuyu açıklayıp bu işi bitirecektik."