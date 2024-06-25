Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transferler art arda geliyor.
Bordo-mavililer, son olarak Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
TRABZONSPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM ŞÖYLE:
Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Kamuoyuna Duyuru Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/9CwG6vTrsi— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) June 25, 2024