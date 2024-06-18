Sol beke Barisic'i, orta sahaya Lundstram'ı, forvete Draguş'u ve sol kanada Nwakaeme'yi alan Trabzonspor'da sıra stoperde. Fırtına savunma hattına en az iki takviye yapmayı planlıyor ve Fotomaç'ın haberine göre ilk aday Samuel Gigot. Fransız basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya'dan kesin ayrılacak ve şu ana kadar ki en ciddi ilgiyi gösteren takım Trabzonspor. Ancak haberde bordo mavililerin henüz istenen bonservis bedelini önermediği ve Marsilya'nın Gigot'u asla bedelsiz bırakmayacağı belirtildi. Trabzonspor cephesi de Gigot'a olan ilgiyi doğruladı. Tecrübeli oyuncu için temasların devam ettiğine vurgu yaptı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

1.87 boyundaki stoper, geçen sezon 21'i Ligue 1'de olmak üzere toplam 33 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 2 bin 761 dakika sahada kaldı. 3 de gol atan Gigot'un piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor, Gigot'u transfer ettikten sonra yabancı kontenjanında yer açılmasına bağlı olarak mutlaka 1 yabancı stoper daha almayı planlıyor. Daha önce şampiyonluk sezonunun devre arasında gündeme gelen Fransız futbolcu, o dönem Spartak Moskova forması giyiyordu. 2022'nin Ocak ayında tercihini Marsilya'dan yana kullanan Fransız savunmacı, ilk sezonunda 33 resmi karşılaşmada görev yaptı.