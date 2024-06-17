Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Daha önce anlaşamaya vardığı İngiliz futbolcu John Lundstram'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Bordo-mavililer, Rumen futbolcu Denis Draguş'u da açıkladı. İşte haberin bütün detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2024- 18:03 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024- 18:20