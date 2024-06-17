Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa biletini alan Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun hazırlıkları sürüyor.
Transfer çalışmaları için kolları sıvayan Karadeniz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavililer, iki yeni transferini açıkladı. Daha önce John Lundstram ile anlaşmaya varan Karadeniz ekibi, İngiliz oyuncuyu İstanbul'a getiyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Lundstram, 23 Haziran'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.
Ardından Trabzon'a gelerek 24 Haziran'daki ilk etap kampına katılacak.
Bordo-mavililer öte yandan Denis Draguş ile de anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.