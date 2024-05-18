RAMS Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!

RAMS Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!

Süper Lig’in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli Helder Malheiro oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2024- 13:48