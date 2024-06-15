Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Dele Bashiru’yu gündemine aldı. Oyuncunun sözleşmesinde ‘2 milyon Euro’ya Türkiye içi serbest kalır’ maddesi bulunuyor. | Trabzonspor haberleri

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Dele Bashiru'yu gündemine aldı. Oyuncunun sözleşmesinde '2 milyon Euro'ya Türkiye içi serbest kalır' maddesi bulunuyor.