Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Dele Bashiru'yu gündemine aldı. Oyuncunun sözleşmesinde '2 milyon Euro'ya Türkiye içi serbest kalır' maddesi bulunuyor.
Trabzonspor Süper Lig'in yıldızını istiyor! Sözleşmesinde özel madde
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Dele Bashiru’yu gündemine aldı. Oyuncunun sözleşmesinde ‘2 milyon Euro’ya Türkiye içi serbest kalır’ maddesi bulunuyor. | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 15.06.2024- 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024- 13:09