Bonservisi Fransa'nın Lens kulübünde olan 27 yaşındaki forvetin, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Bordo-mavililer, direkt satın alma veya satın alma opsiyonlu kiralama önerilerini ileterek yanıt beklemeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta 16 gol atarak dikkat çeken Buksa da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Polonyalı golcünün transferi EURO 2024'ten sonuçlandırılmak isteniyor.

İMZALAR ATILIYOR

Stadyum isim sponsoru Papara ile iş birliği genişliyor. Papara, yeni göğüs sponsoru olacak. Bugün 15.00'te Başkan Ertuğrul Doğan ve Papara CEO'su Emre Kenci'nin katılacağı törende imzalar atılacak.