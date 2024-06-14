Trabzonspor'dan flaş hamle! Fenerbahçe ve Galalatasaray'ın istediği yıldız...
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bordo-mavili ekip, bir dönem Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde olan o yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Leicester City ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edilen yönetimin, Ndidi'nin şartlarını öğrendiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz ekibinden yaklaşık 4 milyon euro kazanan Nijeryalı oyuncunun bu civarda bir talebi olduğu belirtildi. İmza parası da isteyen yıldız oyuncunun şartları değerlendirilecek. Avrupa'dan birçok talibinin olması Fırtına'nın bu transferde işini zorlaştıracak gibi duruyor.