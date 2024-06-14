Trabzonspor'dan flaş hamle! Fenerbahçe ve Galalatasaray'ın istediği yıldız...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bordo-mavili ekip, bir dönem Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde olan o yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2024- 06:40