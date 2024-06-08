Transferde stoper bölgesini güçlendirecek Trabzonspor'da arayışlar devam ediyor. Kipre ve Gigot'la görüşmelerini sürdüren bordomavililerde yeni bir aday gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre menajerler, Gabriel Osho'yu önerdi. Geçen sezonu Premier Lig'de Luton Town formasıyla geçiren 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Bordo-mavili yönetim, scout ekibi ve teknik heyetten gelecek rapora göre harekete geçecek. Nijeryalı savunmacının maliyetinin diğer alternatiflere göre düşük olması bu transferin ihtimalini güçlendirebilir.

SAĞLIK RAPORU İNCELENECEK

İngiltere doğumlu olan Nijeryalı savunmacı, kariyerine Reading'de başladı. Altyapılarda oynadıktan sonra Yeovil Town'a giden 25 yaşındaki oyuncu, ardından Yeowil, Rochdale ve Luton Town'da oynadı. 2021'den bu yana formasını giydiği Luton'da 2022-23 sezonunda Championship'te mutlu sona ulaşan Osho, geçen sezon Premier Lig'de boy gösterdi. 21 maçta bin 848 dakika süre alarak rakip ağları 2 kez sarstı. Sözleşmesi biten başarılı oyuncu, alt lige düşen Luton'da devam etmeyecek. Fırtına, geçen yıl diz sakatlığı yaşayan oyuncuyla ilgili detaylı bir inceleme yapacak.