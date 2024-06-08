Trabzonspor'da yaz transfer döneminden yapılacak takviyeler için temaslar sürüyor. Muhammed Cham'i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Clermont'un kapısını birçok kez çaldı. Yapılan transfer teklifine yanıt bekleyen Fırtına, cevap için Fransız kulübe süre tanıdı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Transferinde büyük uğraş verilen Muhammed Cham için geçtiğimiz hafta son teklif sunulmuştu. Bordo-mavililer, o günden beri yeni bir öneriyle Clermont'un kapısını çalmadı. 4 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 25 pay veren Trabzonspor artık gelecek cevabı bekliyor. 23 yaşındaki Fransız 10 numarada tarih belirleyen bordo-mavili ekibin Clermont'a 1 hafta süre tanıdığı öğrenildi. Fransızların isteği ile Fırtına'nın önerisi arasında fark bulunsa da Cham'ın gelme isteği bu transferde önemli rol oynayabilir. Fransız yıldız daha önce de kulübüyle yaptığı görüşmede Trabzonspor'a gitmek istediğini iletmişti.