Trabzonspor'da forver transferi için çalışmalar devam ediyor. Paul Onuachu için görüşmelerini sürdüren bordo mavililer, Yaremchuk ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fırtına ayrıca Wout Weghorst için de temasta bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Santrfor transferini yeni sezonda kampa yetiştirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, dört koldan saldırıyor. Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Southampton'a teklifini iletse de henüz dönüş alamayan bordo-mavililer, Roman Yaremchuk için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti. Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavililer ayrıca Burnley'den Wout Weghorst için de hamleler yapıyor. Karadeniz devi, daha önce Beşiktaş forması giyen ve ara transferde çok istediği Hollandalı yıldızı tekrar gündemine aldı. Abdullah Avcı'nın geçen dönem bizzat istediği 1.97'lik dev forvet konusunda Trabzonspor, yeniden temaslara başladı. Ancak hâlâ bir numaralı aday Onuachu.

EN ÇOK ONUACHU MERAK EDİLİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna Onuachu, Berat Özdemir, Benkovic ile Mehmet Can Aydın'ı dahil eden Trabzonspor'dan bu oyunculardan herhangi birisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Pepe ise ilk ayrılan isim oldu. Fırtına'nın sezon öncesinde Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Onuachu ise takıma sağladığı 17 gol ve 7 asistle en skorer oyuncu oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı kalmak istiyor, yönetim onu tutmak için çabalıyor, taraftar da bir an önce bu işin bitmesini istiyor.