Trendyol Süper Lig'i 3. sırada bitiren Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper takviyesi için düğmeye basan Karadeniz ekibinde gündeme West Bromwich Albion'un stoperi Cedric Kipre gelmişti. Bordo-mavililer oyuncunun transferinde sona geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynamıştı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da tam gaz devam eden bordo-mavili ekipte gündem transfere çevilrdi.

Fotomaç'ın haberine göre scout ekibi ve teknik heyetin tam not verdiği 27 yaşındaki stoperle temaslar hız kazandı. West Bromwich Albion'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli savunmacı, geçen sezon 48 maçta forma giydi. İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken Kipre, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.