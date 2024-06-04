Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Atletico Madrid’den ayrılması beklenen Stefan Savic ve West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren Cedric Kipre için temaslarını sıklaştırdı. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, İspanyol devi Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 33 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic'i gündemine aldı. 1.87 boyundaki savunmacı ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor ama Fırtına daha avantajlı. İspanya'da Mundo Deportivo gazetesi, "Savic ile Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor. Şu anda Trabzonspor onun gidebileceği en uygun takım olabilir ve hatta oyuncunun menajeriyle temaslara başladılar" haberini yaptı.

SAVUNMA HATTINA ÖNEMLİ TAKVİYE

Yönetimin Savic'i getirmesi halinde savunma hattını önemli ölçüde güçlendireceği ve Süper Lig'de rekabet gücünü artıracağı düşünülüyor. Bu arada Trabzonspor, Savic dışında stoper bölgesi için serbest statüde bulunan Cedric Kipre ile de temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için scout ekibi ve teknik ekip tam not verdi. Trabzonspor'un iki stoperden birisini mi yoksa ikisini aynı anda mı kadroya katmak için çalıştığı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak yönetim, transferleri bir an önce bitirmek istiyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

33 yaşındaki Savic, tam bir kupa canavarı. Manchester City ile 2010-11'de İngiltere'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid ile de İspanya'da 2020- 21'de mutlu sona ulaştı. Karadağ'da 6 kez yılın futbolcusu seçilen Savic'in kariyerinde toplam 9 kupa var.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI:

Savic, 2015'ten bu yana Atletico Madrid formasıyla 297 maça çıktı ve bu süreçte takımının önemli bir parçası oldu. Geçtiğimiz sezon Diego Simeone yönetiminde 33 maçta görev alan Savic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İspanyollar oyuncunun ayrılmayı istemesi durumunda kulübün kolaylık sağlayacağını da yazdı.

PİYASA DEĞERİ:

2018 yılında piyasa değeri 40 milyon euro'ya kadar yükselen 33 yaşındaki Savic, halen üst düzey futbol oynama kapasitesine sahip

MİLLİ TAKIM KARİYERİ:

Karadağ Milli Takımı'nda da 74 maçta forma giyen Savic, milli takım adına 9 gol kaydetmeyi başardı.