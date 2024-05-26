Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Atilla Karaoğlan, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'ler de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.