TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Muhammed Cham an meselesi! Pazarlıklar...
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Muhammed Cham için bastırmaya devam ediyor. 10 numara ve kanatta görev yapabilen Avusturyalı futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Clermont kulübü 6 istiyor, bordo mavililer ise 4 milyon önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Hem Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hem de teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferi konusunda oldukça istekli olduğu Muhammed Cham için pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu ile görüşmelerde anlaşma noktasına gelinmişti fakat bonservis problemi hâlâ çözülmüş değil. Clermont, 6 milyon euro'nun altına inmiyor. Bordo-mavililer ise en son 4 milyon euro seviyesine çıkmıştı. Yönetim, Fransız kulübünün inadını kırmaya çalışıyor. 10 numara ve kanatta görev yapan Cham, Mendy gibi kısa vadede yüksek teklif getirme potansiyeline sahip. Görüşmeler devam ediyor.