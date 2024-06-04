TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Muhammed Cham an meselesi! Pazarlıklar...

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Muhammed Cham için bastırmaya devam ediyor. 10 numara ve kanatta görev yapabilen Avusturyalı futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Clermont kulübü 6 istiyor, bordo mavililer ise 4 milyon önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2024- 06:40