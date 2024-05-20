Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi konuşuyor. İşte Avcı'nın sözleri...

Güzel bir gün, hafta da iyi başladı. Umarım böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Bunu geride bıraktık. Türkiye Kupası'nı 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Umarım karşılığını aldığımız bir maç bizi bekliyor. Geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bunu daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız.

"ŞEHRİN KUPAYA İHTİYACI VAR"

Türkiye Kupası'nda oynadığım finaller var. Çalışıyoruz, bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Bu sene buna bütün şehrin de ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum.