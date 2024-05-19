Onuachu da ligdeki 15. golünü attı. Ba ve Opoku, Onuachu'ya ilk yarıda sayısız faul yaptı. Hakem kart bile çıkarmadı. Hüseyin Ba'nın ikinci yarıdaki hareketine sonunda sarı kart çıktı bu arada. Ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında aldığı darbe ile kolu kırılmıştı Onuachu'nun! Dün Onuachu şanslı gününde olmasaydı yine sakatlanabilirdi. Hakem Kaan Numanoğlu bu sertliklere göz yumdu.