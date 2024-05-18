Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Üçüncülük için önemli olan bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Umut G, Bardhi, Fountas, Vişça, Onuachu

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.

5 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.