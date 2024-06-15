Trezeguet ülke basınına açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği haberde, El Ahly'ye dönmesi yönünde teklif gelmediğini belirten Mısırlı oyuncu, "Körfez'den teklifler aldım ve bu deneyimi yaşamak istedim, ama oynadığım kulüpler bana sadık kaldı. Suudi Ligi'nden teklifler aldım ve buna açığım" dedi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet'den transfer sözleri! Yeşil ışığı yaktı
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Trezeguet, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında önemli ifadelerde bulunan Mısırlı futbolcu, teklif aldığını belirtti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2024- 10:06