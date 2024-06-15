Trezeguet ülke basınına açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği haberde, El Ahly'ye dönmesi yönünde teklif gelmediğini belirten Mısırlı oyuncu, "Körfez'den teklifler aldım ve bu deneyimi yaşamak istedim, ama oynadığım kulüpler bana sadık kaldı. Suudi Ligi'nden teklifler aldım ve buna açığım" dedi.