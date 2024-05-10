TRANSFER HABERİ - Süper Lig devinden Adama Traore bombası! Herkes bunu konuşacak

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekip takıma takviye için geniş bir oyuncu taraması oluştururken flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Bu anlamda Fırtına'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Bordo-mavililerin son olarak şimdilerde Fulham formasını terleten yıldız futbolcu Adama Traore ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, yüksek maliyeti nedeniyle Nicolas Pepe'yi gönderip, yerine Adama Traore'yi kadrosuna katabilir. 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti bordo-mavilileri böyle bir takasa yönlendirebilir.

Trabzonspor'un karşısına sürpriz bir şans çıkabilir… sözleşmesinde "yüksek rakamlı" sözleşme yenileme maliyeti bulunan Nicolas Pepe'nin yerine Fulham'ın gözden çıkardığı Adama Traore, bordo-mavili formayı giyebilir.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kazanmaya çalıştığı Nicolas Pepe, Mikel Arteta'nın altında başarısız oldu. 2023'te Arsenal'e bedelsiz transferle veda etti. Trabzonspor'a katıldı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Transfer bombacısı Fabrizio Romano'ya göre, Orta Doğu'dan ilgi görmesine rağmen Fransa doğumlu oyuncu, Avrupa'da kalmayı umuyor. Bunun da Premier Lig takımlarından Fulham ya da Wolves gibi bir kulüp için ilginç bir fırsat olabileceğini iddia ediyor.

TAKAS SÖZ KONUSU

Bu ise Trabzonspor'un, Fulham'dan Adama Traore'yi almak için Pepe'nin "yüksek maliyetli" sözleşmesini uzatıp İngiliz kulübüyle "pazarlıklara girişebilir", ya da "Traore takasını gündeme getirebilir" iddiasını akıllara getiriyor.