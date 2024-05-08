A Spor Ziraat Türkiye Kupası şölenini canlı ve şifresiz ekranlara taşıyacak. Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Cihan Aydın bu maçta düdük çalacak. İlk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlanmıştı. İki ekip de adını finale yazdırmak ve Beşiktaş'ın rakibi olmak istiyor. Trabzonspor'da Trezeguet ve Enis Destan maçta süre alamaycak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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FİNAL YOLUNDA SON MAÇ!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez finale yükselme mücadelesi verecek. Sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanştan istediği skora alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

YILDIZLAR 11'E DÖNÜYOR!

Trabzonspor'da Trezeguet'in sakatlığı bulunurken, Enis Destan kırmızı kart cezası sebebiyle Atatürk Olmpiyat Stadyumu'nda sahada yer alamayacak. Trabzonspor'un 3 yıldızı 11'e yeniden geri dönecek. Denswil, Vişça ve Berat, Samsunspor maçında sahada yer almamıştı. Abdullah Avcı'nın bu maçta bu isimlerden faydalanması bekleniyor.

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MENDY YENİDEN STOPERDE OLACAK!

Trabzonspor'un orta sahasında başarılı bir performans gösteren Mendy, Fatih Karagümrük deplasmanında stoperde yer alacak. Mendy'nin stoperdeki partnerinin Denswil olması bekleniyor. Orta sahada Mendy'den açılan boşluk Berat Özdemir ile doldurulacak.

AVCI İLE 4. KUPA HEDEF

Trabzonspor, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanırken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2021'de Başakşehir, 2022'de ise Demir Grup Sivasspor'u yenerek TFF Süper Kupa'yı kazandı. Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir ilki gerçekleştirecek.

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FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

F. Karagümrük: Sirigu, Veseli, Koray, Ceccherini, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Levent, Mendes, Kourbelis, Markao.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Vişça, Fountas, Onuachu.