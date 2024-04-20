Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.
MONDİHOME KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mondihome Kayserispor - Trabzonspor maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Mondihome Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Arif, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton, Bahoken
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Vişça, Enis
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