VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı VAR hakemi belli oldu!

VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan mücadelede görev alacak VAR hakemi de belli oldu. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2024- 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024- 12:42