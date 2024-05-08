VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı VAR hakemi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan mücadelede görev alacak VAR hakemi de belli oldu. İşte detaylar...
Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2024- 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024- 12:42
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi maçın VAR hakemi belli oldu.
VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak.
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