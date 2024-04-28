Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti.

Bu mücadele ardından bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maça gelecek olursak iki farklı devre oldu. Gaziantep küme düşme hattında, onların final maçları. İyi başlayacaklarını biliyorduk ve agresiflerdi, 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında sabırlı oynarsak ve golleri bulursak maçın böyle geçeceği belliydi, kaygıları yüksek. İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız. Hedefimiz üçüncülük ve kupada final. İnşallah bunları gerçekleştirebiliriz.

Trabzonspor'da karakterli bir oyuncu grubu var. Bu yüzden de iki kulvarda ilerliyoruz. Geçen sezon istediğimiz başarılar gelmemişti, bu sezon iki takım önde olsa da hedeflerimizi sürdürüyoruz.