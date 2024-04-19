Glasgow Rangers kulübünden ikinci transferi tamamlamak üzere temaslarını hızlandırdı. Sezon sonunda Glasgow ile sözleşmesi sona erecek olan sol bek oyuncusu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçen bordo-mavililer, aynı takımda istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak sezon sonunda serbest kalacak olan John Lundstram'ı da istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Kariyerinde bir dönem Everton kulübünde de forma giyen 30 yaşındaki Lundstram, bu sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'in en istikrarlı oyuncularından birisi.

TEKNİK EKİPTEN ONAY ÇIKTI

48 maçta süre alan ve 2 gol 7 asistlik katkı sağlayan Lundstram için daha önce de Trabzonspor girişim yapmış ancak İskoç ekibi oyuncuyu elinde tutmak için karşı hamle yapınca anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine bir süre bekleyen Trabzonspor, oyuncu İskoç ekibiyle anlaşamayınca yeniden devreye girme kararı aldı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu Lundstram için yeni bir teklif sunacak ve beklemeye çekilecek. 30 yaşındaki oyuncuya onay veren Trabzonspor teknik ekibi tecrübeli oyuncunun orta sahada özellikle sert ve dinamik yapısından faydalanmak için bu transferin sonuçlandırılmasını istiyor.