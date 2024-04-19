Trabzonspor'dan genç yıldıza yakın takip! Socutlar devrede

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda bordo-mavili ekip, Portekiz'den o yıldızı radarına aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 06:40