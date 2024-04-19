Beklenen katkıyı veremeyen Nicolas Pepe için Juventus'un devreye girdiği kaydedildi. Kariyerinde 80 milyon euro'luk transferiyle dünyanın en pahalı Afrikalı futbolcusu olmayı başaran Pepe'nin 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'da ciddi bir pazarı olan Fildişi Sahilli futbolcu için Tuttosport, Juventus'un devrede olduğunu yazdı. İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin sağ kanat arayışında olduğu ve Pepe'yi listeye aldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun uzun süredir takipte olduğu aktarılırken, sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle transfer edilebileceği belirtildi.