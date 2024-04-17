TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un yıldızı Real Madrid yolcusu! Bonservisi...
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un genç yıldızı Onuralp Çevikkan, İspanya devi Real Madrid'in radarına girdi. Eflatun-beyazlı ekip, Onuralp için bonservisi belirledi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberi (TS spor haberi)
Onuralp Çevikkan, U18 milli takımı ve U19 takımındaki performansı ile dikkat çekmiş, Fotomaç da Real Madrid'in 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiğini duyurmuştu. Fransız basınında yer alan haberlere göre de Real Madrid, 1.92 boyundaki eldiven için ayırdığı bütçeyi dahi belirlemiş: 10 milyon euro. İspanyol basını da Real Madrid'in Onuralp Çevikkan ile ciddi şekilde ilgilendiğine vurgu yaptı