Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

26-27 gündeki ikinci maçımızı oynuyoruz. Ocak ayında ise dokuz maç oynadık. Bu bir futbol takımının sağlıklı ritim yakalamasını engelleyen bir şey. Planlamanın daha doğru yapılmasını gelecek sezon için rica ediyoruz.

Sivasspor, Bülent hoca ile çıkış yakaladı. Farklı fermantasyonlar uyguluyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımızı saha içinde almak istiyoruz. Ligin boyu da azaldı. Plana ve organizasyona sadık olmaya çalışacağız.

Onuachu kırık ve kasık problemi yaşadı. Bir daha sakatlanmamsı için fiziksel yüklemeler yapıyoruz. Kayserispor maçında ya sahada ya da kenarda olacak.