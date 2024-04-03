Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Oğulcan, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya geldi. Aralarında daha önce oynanan 45 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 22 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 53 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 71 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 22 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 25 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.