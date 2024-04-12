Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'ndaki mücadele seyircisiz oynanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Zorlu maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita