Trabzonspor - Sivasspor maçı CANLI | Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor maçı izle

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'ndaki mücadele seyircisiz oynanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Zorlu maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2024- 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024- 19:53