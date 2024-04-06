Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sabah'ın haberine göre Gaziantep FK'da kiralık oynayan ve başarılı performansıyla Beşiktaş'ın da gündemine giren Denis Draguş için operasyon başlattı. 24 yaşındaki santrforun bonservisine sahip olan Standard Liege ile bir görüşme gerçekleştiren Bordo-Mavili yetkililer, ilk temastan istediğini alamadı. Belçika ekibinin olumsuz tavrına rağmen transferden vazgeçmeyen Karadeniz kulübünün, yeni teklif hazırlığı içinde olduğu ve Rumen golcüyü kadrosuna katabilmek için çabalayacağı kaydedildi.

KULÜBÜYLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Romanya Milli Takım'nın da formasını giyen Draguş'un, Liege ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor ve güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gözüküyor. Trabzonspor yönetiminin, Paul Onuachu'yu da bir yıl daha kiralamak için önümüzdeki günlerde Southampton yetkilileri ile masaya oturacağı ve buradan çıkacak sonuca göre forvet bölgesindeki diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.