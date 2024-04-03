Trabzonspor'da Mislav Orsic, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maç bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini konuştuk. Maça iyi başladık, öne geçtik. Daha sonrasında rakibimizin golüyle biraz sıkıntılı anlar yaşadık ama 3. golle maçı kazanmasını bildik"

"Sahalara döndüğüm için mutluyum. Benim adıma bir ödül. Kulüpteki herkese bana inandıkları, destek verdikleri için teşekkür ederim. Çok özledim, çok uzun bir zaman geçmişti ama geri döndüm artık."