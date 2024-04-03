Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin yıldız isimlerinden Trezeguet önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE TREZEGUET'İN SÖZLERİ:

Sözlerime Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Herkes bu forma için mücadele etti. Tekrar başlangıç yapmamız gerektiğini konuştuk, iyi oynadık ve iyi galibiyet aldık.

Maç öncesinde yaptığımız görüşmeden bahsedeyim, bu maç için kendimizi zorlamamız ve bu galibiyeti almamız gerektiğini konuştuk. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.