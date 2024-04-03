Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin yıldız isimlerinden Fountas önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE FOUNTAS'IN SÖZLERİ:

Öncelikle bugün soyunma odasında 3 puan almamız gerektiğini konuştuk. Bunun ne kadar önemli olacağını konuştuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu. Sivasspor maçında da 3 puan için sahada olacağız. Aylar önce de söylemiştim, bizim için önemli olanın her maçta galibiyet olduğunu. Bugün de çok önemli bir 3 puan oldu. Sonraki maçta da hedefimiz galibiyet almak.