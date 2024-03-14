Trabzonspor, transfer harekatına erkenden başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmayı planlayan ve en az 5-6 banko futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen yönetimin, Glasgow Rangers'in sol beki Borna Barisic ile görüşme yaptığını dün duyurmuştuk. Bu konuda yeni gelişmeler yaşanıyor. İskoç basını, Fırtına'nın Barisic ile masaya oturduğunu doğruladı. Hırvat savunmacının "Trabzonspor ile görüşmeler doğru ancak İtalya'dan da bir kulüple de konuşuyoruz" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcuyu 2 sene önce de transfer etmek istemiş ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan o oyuncuya kanca! 2 sezon önce alamamıştı
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun planlamasını sürdüren Trabzonspor, net transferler yapmak istiyor. Bu bağlamda bordo-mavili ekip 2 sezon önce isteyipte alamadığı o futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.03.2024- 06:40