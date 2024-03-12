TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın derbide en büyük kozu Mahmoud Trezeguet!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük silahı Mısırlı yıldız Trezeguet olacak. İşte detaylar...

Sabah'ın haberine göre, Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencesi Mahmoud Trezeguet olacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra hücumdaki başarılı performansıyla öne çıkan Mısırlı sol kanat, 9 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olan Paul Onuachu'nun yokluğunda takımın skor yükünü üstlendi.

BİR GOL DAHA ATMASI DURUMUNDA...

Ligde son 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 8'e çıkardı. Bir gol daha atarsa sakatlığı bulunan Onuachu'yu yakalayacak.

10 NUMARAYI ALDI FORMA GİRDİ!

Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde coştu.