Abdullah Avcı'dan Enis Destan açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İyi bir futbol akşamı olsun. Zeminimiz, Türkiye'nin en iyi zeminlerinden birisi. Düzgün bir zeminde oynayacağımızı düşünüyoruz."

"Kadro tercihi; rakibe göre, oyuna göre ve çözüm noktalarına göre değişebiliyor. Enis'e çok yük bindi. Pepe de hazır durumdaydı. Daha önceden bu mevkide oynamıştı. Bugünkü tercihimiz bu yüzden."

"Alanya'da iyi oynarken kaybettik. Çıkışımızı tekrardan devam ettirmek istiyoruz. Kupa ve lig hedeflerinin ortasındayız. Bunlara sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Analizlerini yaptık, sonuna kadar burada vazgeçmeyen bir Trabzonspor, kazanarak devam etmek istiyoruz."