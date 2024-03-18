Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fotomaç'ın Alman basınından derlediği habere göre, Trabzonspor'un, Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman ile ilgilendiği vurgulandı. Kenan için ayrıca İtalya'dan Hellas Verona'nın ilgisinin olduğu hatırlatıldı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, 2021-2022 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti. Schalke ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Kenan Karaman, bu sezon 22 maça çıkarken 10 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Milli Takım formasını da 31 kez giyen ve fileleri 6 kez sarsan 1.89 boyundaki forvet için teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği ve görüşmeler yapıldığı dile getirildi.