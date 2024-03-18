GÜRCAN BİLGİÇ – ŞAPKADAN ADALET ÇIKTI
Bana "Sahaya çıkarken Fenerbahçe'yi alkışlayacağız.
Çünkü biz milliyetçiyiz, Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan takıma hakkına veririz. Sonrasına bakarız" demişti Sürmeneli arkadaşım.
Ama tribünler, "Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edeceğiz" diyenin peşine düşmeyi tercih etti.
Oyuna geldi kısacası. İki takımın şampiyonluk yarışında öfkelerini, hırslarını göstermek için sadece birini seçtiler. Bunu da sosyal medyadan organize olan tribün liderlerine kulak vererek yaptılar. O kişiler neden bir maçta bunu demediler, diğerinde dediler. Düşünmediler… Halil Umut Meler "elit" hakem… Dün sahada yaşananlar herhangi bir UEFA maçında olsaydı, sahada kalır mıydı? Kalsaydı, bir daha maç alır mıydı? Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, bu maçı yönetecek hakemler için "Şapkadan ne tavşan çıkartacaklar" dedi.