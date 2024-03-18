Batshuayi Semih Şentürk'ü yakaladı!
Batshuayi'nin attığı golden önce faul var mı?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
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