Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı.
BUNA GÖRE KAFİLE ŞU FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR:
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Filip Benkovic
5. Rayyan Baniya
6. Stefano Denswil
7. Mehmet Can Aydın
8. Thomas Meunier
9. Eren Elmalı
10. Arif Boşluk
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Kerem Şen
14. Umut Güneş
15. Enis Bardhi
16. Göktan Gürpüz
17. Taxiarchis Fountas
18. Nicolas Pepe
19. Edin Vişça
20. Mahmoud Trezeguet
21. Enis Destan
22. Umut Bozok