Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı. | Trabzonspor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı.

BUNA GÖRE KAFİLE ŞU FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Filip Benkovic

5. Rayyan Baniya

6. Stefano Denswil

7. Mehmet Can Aydın

8. Thomas Meunier

9. Eren Elmalı

10. Arif Boşluk

11. Berat Özdemir

12. Batista Mendy

13. Kerem Şen

14. Umut Güneş

15. Enis Bardhi

16. Göktan Gürpüz

17. Taxiarchis Fountas

18. Nicolas Pepe

19. Edin Vişça

20. Mahmoud Trezeguet

21. Enis Destan

22. Umut Bozok