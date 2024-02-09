Sağ bek için Meunier'i, sol bek için ise Bocat'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un, 8 numara transferi için önceliği Ajaccio'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'ye vermişti. Ancak, yapılan görüşmelerde istenen ilerleme sağlanamayınca 'B' planı devreye girdi. Fotomaç'ın haberine göre Fırtına, Leicester City'de forma giyen 29 yaşındaki Belçikalı yıldız Dennis Praet'ı gündemine aldı. Championship ekibi ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinden ötürü bedelsiz alınması hedeflenen Praet konusunda taraftarların da olumlu görüş belirttiği gözleniyor. Transfer döneminin bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Trabzonspor'un mutlaka bir 8 numara transferi yapması bekleniyor. Taraftarların ve camianın beklentisi bu yönde.