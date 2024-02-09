Ara dönemde ocak ayını hareketsiz geçiren Trabzonspor, Avrupa'da transferin bitmesinin ardından çalışmaları hızlandırdı. İlk olarak Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meuiner'i renklerine bağlayan Fırtına, orta saha ve sol bek takviyesi için de görüşmeler yapıyordu. Scout ekibinin raporu doğrultusunda gündeme gelen ve teknik heyetin de onay verdiği Belçika'nın VV St. Truiden takımında forma giyen sol bek Eric Junior Bocat için önceki gece 'Bitti haberleri' gelmişti. Fotomaç'ın haberine göre işin o noktada olmadığı ortaya çıktı. Tarafların henüz anlaşamadığı öğrenildi.

SON GÜN SON PAZARLIKLAR YAPILACAK

Taraflar arasında dün gece yarısına kadar pazarlıklar devam etti ama imza aşamasına gelinemedi. Bu sezon 25 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle katkı sağlayan genç futbolcu için bugün de temaslar yapılması bekleniyor. 1.82 boyundaki futbolcuda ilerleme yine sağlanamazsa son dakika sürpriz bir sol bek hamlesi de gelebilir. Transfer dönemi bu gece yarısı bitecek ve bordo-mavili yönetim, son gün takviyeleri için hamlelerine devam edecek. Aksi takdirde transfer dönemi Meunier ile kapanacak.