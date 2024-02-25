"İyi bir takım imajı çizdik"
"Ben elimden geleni yapıyorum!"
Süper Loto sorgulama ekranı 25 Şubat Pazar
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Toroğlu: Beşiktaş oynaması gerektiği gibi oynadı Toroğlu: Beşiktaş oynaması gerektiği gibi oynadı 19:59
"İyi bir takım imajı çizdik" "İyi bir takım imajı çizdik" 19:37
"Ben elimden geleni yapıyorum!" "Ben elimden geleni yapıyorum!" 19:36
Trezeguet: Elimizden geleni yapıyoruz! Trezeguet: Elimizden geleni yapıyoruz! 19:10
Abdullah Avcı'dan o isme büyük övgü! Abdullah Avcı'dan o isme büyük övgü! 18:48
Fernando Santos: Ciddiyetle maça hazırlandık! Fernando Santos: Ciddiyetle maça hazırlandık! 18:22
Daha Eski
İstanbulspor - Beşiktaş | CANLI İstanbulspor - Beşiktaş | CANLI 18:18
G.Saray deplasmanda mağlup! G.Saray deplasmanda mağlup! 18:06
Fırtına sahasında esti! Fırtına sahasında esti! 17:57
Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! 17:27
Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi! Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi! 15:17
Avcı'dan Pepe ve Onuachu açıklaması! Avcı'dan Pepe ve Onuachu açıklaması! 14:14
SON DAKİKA