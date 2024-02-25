Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon euro'luk ödeme yapıldı. İşte detaylar...

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon euro'luk ödeme yapıldı. Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engel daha aşılmış oldu.

BAŞAKŞEHİR KUPA SINAVI

Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fırtına, çarşamba günü kupada Başakşehir'i yine evinde ağırlayacak. 4 Mart'ta ligde Alanyaspor deplasmanı var. Sonrasında Karagümrük ve Fenerbahçe maçları ise yine Papara Park'ta.

İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

Önce Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyen bordo-mavililer, ligde sırasıyla Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup etti; iki maçı da gol yemeden bitirdi. Şimdi sırada Adana Demirspor mücadelesi var. Yine hedef kaleyi kapatmak