Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Trabzonspor büyük kulüptür ve bu süreçlerden her zaman çıkmıştır.

Sağlık ekibi akşam ve gündüz serum verdi. Şu anda iyi hissediyorum. Şehitlerimiz var. Bunun son bulmasını istiyoruz. Ülkemizin başı sağolsun. Maraş merkezli yaşanan depremin üzerinden bir sene geçti. Biz anlamayız belki ama onlar bunu hissediyor.

Bu sene istediği sonuçları alamayan iki tane çok büyük camianın karşılaşması olacak. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Afrika Kupası devam ediyor. Oyuncularımız orada final oynayacak öyle gözüküyor. 11'de 7-8 tane oyuncumuzun olmadığı bir süreci yaşadık. Gelecek haftadan itibaren oyuncular dönecek. Gelecek transferler belki olabilir. Kazanarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

"EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

Trabzonspor büyük kulüptür bu süreçlerden de her zaman en iyi şekilde çıkmıştır. Biz 1 haftada 3 maç kaybettik. 3 haftada değil. Bizde 2 hoca değişti onlarda 5-6 hafta değişti. Güzel oyunun olduğu ve karşılığını bizim aldığımız bir oyun olur.