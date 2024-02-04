Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, devre arası transferinde siftah yapmak istiyor. Bunun için büyük mesai harcayan bordo-mavili ekip Fransa'dan o yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan ancak bu konuda yoğun bir çalışması olan Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor. Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ajaccio'nun makul seviyelere inmesini bekliyor.