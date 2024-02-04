Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan ancak bu konuda yoğun bir çalışması olan Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor. Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ajaccio'nun makul seviyelere inmesini bekliyor.
Trabzonspor'dan orta sahaya yeni kan! Fransa'dan gelecek
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, devre arası transferinde siftah yapmak istiyor. Bunun için büyük mesai harcayan bordo-mavili ekip Fransa'dan o yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 04.02.2024- 09:47