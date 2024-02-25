Süper Lig'in 27. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde 43 puana sahip Fırtına, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordomavili takım, Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor. Ligin son 2 haftasında Hatayspor'u ve Pendikspor'u mağlup eden Karadeniz devi, Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın iyi yola girdiğini ve seri galibiyet dönemine girdiklerini söyledi. Ligde üçüncülük isteyen, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Fırtına'da, tecrübeli hoca motivasyon turlarını hızlandırdı. Özellikle Onuachu ve Pepe'nin Afrika Kupası'ndan dönmesiyle hücum konusunda eli güçlenen Avcı "Maç maç ilerleyeceğiz. Artık her hafta daha zor geçecek. Ancak zoru kolaya çevirmek bizim elimizde" sözleriyle takımına seslendi.

KAZANMA İSTEĞİNİ GÖREYİM

Bu ekibin gücüne ve kalitesine inanıyorum" diyen Abdullah Avcı "Sahada takım için fedakarlık yapıp, yüksek konsantrasyonla oynayalım yeter. Her maçta kazanma arzusunu ve mücadeleyi görmek istiyorum. 90 dakika savaşın" dedi. Bordo- mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. 18 maçta 1.72 puan ortalaması elde eden başarılı hoca yönetimindeki Karadeniz devi rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü ve averajını düzeltti.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Semih, Gravilon, Mohammadi, Michut, Muanza, Yusuf, Emre, Mendoza, Balotelli.