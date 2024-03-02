Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları erkenden başladı. Bu doğrultuda bordo mavililer, Pendikspor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Erencan Yardımcı'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Galatasaray altyapısından yetişen, bonservisi Eyüpspor'da olan ve şu anda Pendikspor'da kalitesini gözler önüne seren genç forvet Erencan Yardımcı için Trabzonspor harekete geçti.

SEZON PERFORMANSI

Erencan Yardımcı bu sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 20 resmi maça çıktı. Genç futbolcu bu süreçte 6 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist üretti.

ASBAŞKAN BONSERVİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400 bin Euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir" açıklamasını yapmıştı.

TRABZONSPOR'UN İLK HEDEFİ...

Ligde yavaş yavaş yükselişe geçen, kupada ise tur atlayan Trabzonspor'da moraller yerinde... Kupada özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenmesi sonrasında Bordo-Mavili ekibin önü de bir hayli açıldı. Öte yandan gelecek sezon başarı yakalamayı hedefleyen Fırtına, transfer listesini şimdiden oluşturuyor. İlk etapta ise yerli golcü alınması bekleniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasındaki isim Erencan Yardımcı... Fanatik'in haberine göre, Galatasaray altyapısından yetişen, bonservisi Eyüpspor'da olan ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da kalitesini gözler önüne seren genç forvet için girişimler kısa süre içinde başlayacak.

ELLERİNİ ÇABUK TUTACAKLAR

Avrupa'dan birçok talibi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki oyuncu ile masaya oturulacak. Bordo-Mavililer'in, Erencan'ı ikna etmeyi çok istediği öğrenilirken, teknik ekip de Erencan'ın gelecek sezon kadrosunda yer almasını hedefliyor. Fakat Avrupa'dan gelen teklifler Karadeniz ekibinin işini zorlaştırsa da erkenden bu transferin bitirilmesi için yoğun çaba sarfedilecek. Bu arada Avrupa dışında Erencan için Süper Lig'in dev takımlarının da teklif yaptığı bilgisine ulaşıldı. Erencan, bu sezon çıktığı 20 lig maçında 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.